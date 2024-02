Verleihung von akademischen Graden an der Katholischen Privat-Universität Linz

Traditionell mit Semesterende wurden an der Katholischen Privat-Universität Linz die an der Fakultät für Theologie sowie an der Fakultät für Philosophie und für Kunstwissenschaft erworbenen akademischen Grade verliehen.

„Eine der größten Freuden einer Universität sei es, den erfolgreichen Studienabschluss ihrer Studierenden gemeinsam mit deren Freunden und Familien feierlich begehen zu dürfen“, hob Rektor Professor Christoph Niemand in seiner Begrüßung hervor.

Folgende akademische Grade wurden verliehen — Doktorat der Philosophie: Veronika Elisabeth Müller, Magisterium der Theologie: Maria Brader, Alexandra Sigrid Gebhart, Claudia Miesenberger, Norbert Helmut Piana, Master of Arts (an der Fakultät für Theologie): Brigitte Renate Gratzer, Maria Schönberger, René Schwung, Master of Arts (an der Fakultät für Philosophie und für Kunstwissenschaft): Roland Forster, Stefan Gassenbauer, Bachelor of Arts: Michael Luger.