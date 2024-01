Vermisster Pensionist in OÖ schwer unterkühlt aufgefunden

Am Dienstagabend wurde in Neuhofen an der Krems ein vermisster 78-jähriger Mann schwer unterkühlt in seinem Wohnhaus aufgefunden.

Eine besorgte Nichte hatte die Polizei alarmiert, nachdem sie zwei Tage lang keinen Kontakt zu ihrem Onkel herstellen konnte. Die Beamten der Polizeiinspektion Neuhofen/Krems trafen den Mann um 19:05 Uhr regungslos und nicht ansprechbar auf dem Boden eines unbeheizten Raums an.

Sofort leisteten sie Erste Hilfe und riefen die Rettung sowie einen Notarzt. Der Pensionist dürfte gestürzt sein und war nicht mehr in der Lage, sich selbst aufzurichten.

Nach der Erstversorgung am Ort des Geschehens brachte das Rote Kreuz ihn in das Kepler-Uniklinikum nach Linz. Der genaue Zeitpunkt des Sturzes ist bisher nicht bekannt.