Vermisster Wanderer tot in Oberösterreich aufgefunden

In den frühen Morgenstunden des Freitags wurde die Suchaktion nach dem 65-jährigen Wanderer aus dem Bezirk Gmunden fortgesetzt.

Trotz des Einsatzes von rund 170 Kräften konnte der Mann erst gegen 17:45 Uhr regungslos nahe eines Jagdsteiges gefunden werden. Der Gemeindearzt konnte nur noch den Tod feststellen. Der Wanderer war offensichtlich abgestürzt.

Die Suchaktion, die am Donnerstagabend begann, wurde bis in die Nacht hinein intensiviert, jedoch ohne Erfolg. Am Morgen des Freitags wurde sie mit zusätzlichen Einsatzkräften fortgesetzt, bis der traurige Fund gemacht wurde.