Versuchter Raub am Urfahraner Jahrmarkt

Sieben Jugendliche bedrängten am Samstagnachmittag am Urfahraner Jahrmarkt in Linz drei Elfjährige, die sich eine Fahrkarte für ein Fahrgeschäft kaufen wollten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Einem Buben fiel eine Münze zu Boden, die sich die älteren Jugendlichen, die deutlich größer waren, sofort schnappten. Eingeschüchtert gingen die drei davon wurden, aber von der Gruppe, die vorgab bei ihnen Geld wechseln zu wollen, verfolgt. Einer schlug dem Elfjährigen plötzlich gegen den Fuß, so dass dieser hinfiel und sich am Knie verletzte. Die Kinder liefen weiter davon und wurden erneut von den Jugendlichen erwischt, festgehalten und um Geld gefragt sowie bedrängt, bis ihnen unbekannte Erwachsene zur Hilfe kamen und die Jugendlichen verscheuchten.

Durch eine intensive Fahndung der Polizei am Jahrmarkt Gelände konnten zwei Verdächtige erwischt werden. Es handelt sich dabei um einen 13-jährigen ungarischen Staatsbürger aus Linz und einem 14-jährigen Österreicher. Die Ermittlungen und Einvernahmen laufen.