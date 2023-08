Viel Einsparpotenzial bei Schulsachen

Der Schulbeginn rückt immer näher und damit die Zeit, die Sachen für das neue Schuljahr zu besorgen. Die Listen sind lang, die Preise recht unterschiedlich. Die Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich hat bei zehn Händlern im Bundesland die Preise für Schulartikel erhoben und viel Einsparpotenzial entdeckt.

Ein Muster-Warenkorb für Schulanfänger liegt mit günstigen Produkten bei 71 Euro, mit Markenartikeln bei 131 Euro, so die AK in einer Presseaussendung am Mittwoch.

Lesen Sie auch

Der Muster-Warenkorb für die Mittelschule kann von 108 bis 193 Euro kosten. Der Konsumentenschutz empfiehlt, sich vor dem Einkauf nach Preisvorteilen der Anbieter zu erkundigen. Denn wie die Erhebung zeigte, gewähren einige Händler auf verschiedene Produktgruppen Aktionspreise – wenn auch nur für einen kurzen Zeitraum.

Auch wenn man auf Markenprodukte verzichtet, bleibt mehr im Portemonnaie. Gerade bei teureren Produkten lasse sich spürbar sparen: Bis zu neun Euro beim Zirkel, bei der Füllfeder bis zu sieben Euro, bei Tuschestiften bis zu sechs Euro und bei einer Schere bis zu vier Euro. Aber auch bei günstigen Produkten, wo mehrere Stück eingekauft werden müssen, lohnt der Vergleich.

Professionelle Beratung findet man im Papierfachhandel. Meist kann die Schulartikel-Liste abgegeben und das fertige Paket zu einem vereinbarten Zeitpunkt abgeholt werden. Teilweise bieten die Geschäfte auch an, die Liste mit Personal an Ort und Stelle abzuarbeiten.