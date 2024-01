Viele Wolfssichtungen im Mühlviertel, aber keine bestätigten Risse

Nachdem im Vorjahr die dazu befugten Jäger im Mühlviertel zwei vom Land OÖ zum Abschuss freigegebene Problemwölfe erlegt haben, hat sich die Situation in der Region offenbar beruhigt.

Es gebe zwar immer wieder Sichtungen, allerdings keine bestätigten Risse oder ein beunruhigendes Verhalten eines Raubtieres wie das Eindringen in Bauernhöfe oder das Suchen von Nähe zu Menschen, heißt es dazu auf VOLKSBLATT-Anfrage aus dem Büro der zuständigen Landesrätin Michaela Langer-Weninger.

DNA-Analyse ausständig

Gesichtet wurde ein Wolf am 4. Jänner in Dornach (Bezirk Perg) sowie am 5. Jänner in St. Ulrich (Bezirk Rohrbach) bzw. in Klam bei Grein (Bezirk Perg). Bei Letzterer gibt es eine Videoaufnahme. Bei dem am 2. Jänner in Redleiten (Bezirk Vöcklabruck) gefundenen toten Reh steht eine DNA-Analyse noch aus.

Wie berichtet war am 7. November im nordöstlichen Mühlviertel eine Jungwölfin erlegt worden. Am 5. Dezember töteten die Jäger im Unteren Mühlviertel ein 31 Kilogramm schweres Männchen, das sich nur 45 Meter von einem Wohngebäude entfernt befunden hatte.

Schutzstatus soll gesenkt werden

Mitte Dezember schlug die EU-Kommission unter anderem auf Drängen Österreichs vor, den Status des Wolfs von „streng geschützt“ zu „geschützt“ herabzustufen. Brüssel hatte in den vergangenen Monaten Daten aus den Mitgliedstaaten gesammelt, um den Schutzstatus neu zu bewerten.

Die Rückkehr des Wolfs in EU-Regionen, in denen er seit langem nicht mehr anzutreffen war, habe ebenso wie die Zunahme seiner Populationen in neuen Gebieten zu Schwierigkeiten und Konflikten geführt, begründete die Kommission ihre Entscheidung.

Da eine Zustimmung der Mitgliedsstaaten notwendig ist, drängten Österreichs Bauernvertreter und der Tiroler Landeshauptmann Anton Mattle Klimaschutzministerin Leonore Gewessler dazu. Bisher vergeblich.

Von Heinz Wernitznig