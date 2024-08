Vier Fahrzeuge mit 13 Personen in Verkehrsunfall auf A1 verwickelt

Im dichten Urlauberrückreiseverkehr kam es am Sonntag kurz vor 12 Uhr auf der Westautobahn (A1) in Fahrtrichtung Salzburg zwischen der Auffahrt St. Valentin und der Abfahrt Enns zu einem schweren Verkehrsunfall. Insgesamt waren vier Fahrzeuge und 13 Personen in den Unfall verwickelt.

Die umgehend alarmierten Einsatzkräfte der Rettung, Feuerwehr und Polizei waren rasch vor Ort, um Hilfe zu leisten und die Unfallstelle abzusichern. Ein zufällig anwesender Arzt leistete Erste Hilfe.

Lesen Sie auch

Aufgrund der Sperrung von zwei Fahrspuren und dem sehr dichten Verkehr kam es in diesem Bereich zu massiven Verkehrsbehinderungen. Ein erheblicher Rückstau mit rund 10 Kilometer Länge bildete sich in der Folge.

Die Feuerwehr Stadt St. Valentin übernahm die Bergung und den Abtransport der verunfallten Fahrzeuge. Insgesamt waren 13 Personen, darunter drei Kinder, in den Unfall verwickelt, wovon 8 Personen leicht verletzt in umliegende Spitäler eingeliefert werden mussten.

Im Einsatz standen Feuerwehr Stadt St. Valentin mit 5 Fahrzeugen, Polizei mit 4 Fahrzeugen, 5 Fahrzeuge des Roten Kreuzes sowie ACN Haag.

Die Unfallstelle konnte nach rund 1,5 Stunden geräumt werden, der Stau löste sich langsam auf. Auf den umliegenden Straßen entstanden ebenfalls erhebliche Verkehrsbehinderungen, da viele PKWs dem Stau auf der Autobahn ausweichen wollten