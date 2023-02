Vier Verletzte bei Faschingsveranstaltungen im Innviertel

Bei zwei Faschingsveranstaltungen in Wildenau in Aspach (Bezirk Braunau am Inn) sind vier Menschen verletzt worden. Beim Faschingsumzug ging ein Unbekannter mit den Fäusten auf Teilnehmer los. Beim anschließenden Faschingsball wurde einem 24-jährigen Mann eine Bierflasche gegen den Kopf geschlagen, berichtete die Polizei und bittet um Hinweise.

Gegen 18.00 Uhr stänkerte ein Mann eine deutsche Faschingsgruppe aus Rotthalmünster beim Umzug vor der Feuerwehr an. Er beleidigte eine 21-jährige Frau, riss sie an den Haaren und schlug auf sie mit der Faust ein. Als sie ihn abwehren wollte, erlitt sie eine leicht blutende Verletzung an der Hand.

Lesen Sie auch

Ein 19-Jähriger, der dazwischen ging, kassierte auch einen Faustschlag ins Gesicht. Der junge Mann aus Bayern fiel auf den Asphalt und blieb für einige Sekunden bewusstlos liegen. Als eine 23-Jährige schlichten wollte, schlug ihr der Täter ebenfalls mit der Faust ins Gesicht.

Sie wurde leicht verletzt. Der gewalttätige Mann flüchtete zu Fuß Richtung Zentrum. Die beiden Frauen wurden von der Rettung versorgt. Der 19-Jährige wurde ins Krankenhaus Ried gebracht.

Beim anschließenden Faschingsball wollte ein 24-Jähriger an der Bar im Außenbereich einem zu Sturz gekommen Betrunkenen wieder auf die Beine helfen. Als er sich bückte, schlug ihm ein Unbekannter von hinten eine Bierflasche auf den Kopf. Die Flasche zerbrach und der Mann sackte kurz benommen zu Boden. Der alkoholisierte 24-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus Ried gebracht.