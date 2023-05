Vierjähriger aus Bergnot gerettet

Ein vierjähriger Bub ist am Sonntag am Salzberg in Hallstatt (Bezirk Gmunden) aus Bergnot gerettet worden.

Der Kleine war in einem unbeobachteten Moment hinter der Bergstation der Seilbahn einen Steilabbruch mit Lawinenverbauungen hinuntergeklettert, informierte die Bergrettung am Montag.

Lesen Sie auch

Zwei Passagiere der gerade einfahrenden Seilbahn sahen das Kind, das unterhalb der zweiten Lawinenverbauung an einem Felsblock hing und weder vor noch zurückkonnte.

Die Frau und ihr Begleiter informierten sofort einen Mitarbeiter der Seilbahn. Der Seilbahnbetrieb wurde gestoppt und ein Notruf abgesetzt.

Die beiden Fahrgäste kletterten zu dem Buben hinunter und halfen ihm, zumindest wieder in etwas ungefährlicheres Gelände zu gelangen. Der Bergrettungsdienst Hallstatt und ein Alpinpolizist errichteten dann ein Seilgeländer, damit alle unverletzt in sicheres Terrain zurückgebracht werden konnten.