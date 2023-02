Vogelgrippe – Neuerlicher Fall in Oberösterreich

In einer Entenhaltung im Bezirk Braunau in Oberösterreich ist ein weiterer Fall von Geflügelinfluenza (H5N1) festgestellt worden. Der Betrieb hielt rund 3.000 Enten, ein Teil ist bereits verendet.

Der Rest wird auf behördliche Anordnung getötet. Rund um den betroffenen Hof wird eine Schutzzone mit einem Radius von drei Kilometern eingerichtet, in der alle Geflügelhaltungen amtstierärztlich kontrolliert werden, berichtete Landesveterinärdirektor Thomas Hain am Mittwoch.

In Oberösterreich wurde die Vogelgrippe heuer bereits in Privathaltungen in den Bezirken Braunau und Linz-Land sowie in einem landwirtschaftlichen Betrieb im Bezirk Wels-Land festgestellt. Für den Menschen stelle die Geflügelinfluenza keine Gefahr dar und sie werde auch nicht über Lebensmittel übertragen, betonte Hain.