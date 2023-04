Vorbereitungen für Badesaison laufen

Land investiert in Verbesserungen bei den öffentlichen Badeplätzen in Oberösterreich

Während zu Ostern der Skibetrieb in Oberösterreich ins Finale geht, laufen bereits die Vorbereitungen für die Badesaison an: „Unser Bundesland hat nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer viel zu bieten, insbesondere Naturerlebnisse und Badefreuden an den Seen. Alleine am Traunsee gibt es 58 freie Seezugänge, davon vier Badeplätze mit einer Gesamtfläche von 323.000 m². Am Attersee sind es etwa 100 Seezugänge, davon neun Badeplätze, mit einer Grundfläche von rund 273.000 m². Das Angebot wird laufend qualitativ und quantitativ weiter verbessert“, betonen Landeshauptmann Thomas Stelzer und Tourismus-Landesrat Markus Achleitner.

Vielfältiges Angebot für Gäste und Einheimische

„Öffentliche Seezugänge und Badeplätze bieten der heimischen Bevölkerung, Ausflugsgästen sowie Urlaubern Entspannung und Abkühlung. Für Erholung am und im Wasser sorgen nicht nur öffentliche Flächen des Landes OÖ an den Seen, sondern auch das vielfältige Angebot der Bundesforste und Gemeinden“, so Stelzer und Achleitner.

Die gesamte Uferlänge des Traunsees umfasst etwas mehr als 35 km. Abzüglich des schwer zugänglichen östlichen Naturufers bleiben rund 28 km direkt erreichbare Seeufer. Davon sind neun km öffentlich zugänglich.

Am Traunsee wird beim Badeplatz „Nachdemsee“ vom Land OÖ in ein neues Umkleide- und Sanitärgebäude investiert. Zudem wird der Parkplatz erweitert und befestigt. Insgesamt wendet das Land 200.000 Euro auf.

Der Attersee, als größter Binnensee Österreichs mit einem Umfang von 48,5 km, ist zu einem Viertel (12 km) frei zugänglich, davon sind neun Badeplätze. Heuer wird dort die sogenannte Treml-Fläche im Gemeindegebiet von Weyregg erweitert.

Weiters betreiben die Österreichischen Bundesforste im Land ob der Enns 27 öffentliche und frei zugängliche Naturbadeplätze an 14 Seen, hier steht eine weitere Fläche von 110.000 m² an Liegeflächen der Bevölkerung zur Verfügung. Am Hallstättersee gibt es drei Badeplätze, am Mondsee und Zellersee je zwei und am Langbathsee einen.