Waldarbeiter bei Baumfällung in Oberösterreich schwer verletzt

Ein 38-jähriger Waldarbeiter aus dem Bezirk Kirchdorf erlitt am Donnerstag schwere Verletzungen, als er bei gewerblichen Holzarbeiten in Klaus an der Pyhrnbahn von einem rutschenden Baum erfasst wurde.

Der Unfall ereignete sich gegen 12 Uhr im steilen Gelände während des Abstockens einer Buche.

Lesen Sie auch

Ein Arbeitskollege leistete erste Hilfe, indem er den Verletzten mit seinem Pkw ins Tal fuhr, wo dieser anschließend von der Rettung übernommen und ins Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr gebracht wurde.