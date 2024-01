Walnuss wechselte für mehr als 4000 Euro den Eigentümer

750 der schönsten Baumstämme Oberösterreichs kamen in den letzten Wochen in St. Florian bei Linz unter den Hammer

Rund 1.100 Festmeter Wertholz – konkret 750 der schönsten und wertvollsten Baumstämme Oberösterreichs – fanden bei der diesjährigen Submission neue Eigentümer. Diese ging in St. Florian bei Linz über die Bühne und dauerte mehrere Wochen.

„Die Hauptbaumart war die Eiche mit 73 Prozent der angebotenen Menge. Umso erfreulicher ist es, dass der Eichenpreis mit einem Durchschnitt von 768 Euro pro Festmeter weiterhin auf hohem Niveau liegt“, sagte Rosemarie Ferstl, Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer OÖ am Freitag. Zum Vergleich: Im Vorjahr erzielte die Eiche durchschnittlich 756 Euro pro Festmeter.

Am Aktionstag zur Submission, der am Freitag stattfand, gab es regen Publikumsandrang. Aufgrund der vielen Forstunfälle in den vergangenen Monaten zeigte sich Ferstl froh, dass diesesmal das Thema Arbeitssicherheit bei der Waldarbeit im Fokus stand.

Gewinnerbaum fiel Gewitter zum Opfer

Das höchste Gebot erzielte eine Walnuss mit 2.666 Euro je Festmeter bzw. in Summe mehr als 4000 Euro. Familie Hafner aus Altmünster (Bezirk Gmunden) erhielt dafür den Titel „Holzmoar“ und bekamen von der Vizepräsidentin und Franz Kepplinger, dem Obmann des Waldverbandes OÖ, die „Goldene Axt“.

Der Baum war im Vorjahr bei einem Gewittersturm entwurzelt worden. „Eigentlich fehlt uns die Walnuss vor dem Haus, aber nun haben wir eine Freude, weil er so wertvoll ist“, so Thomas und Beate Hafner.

Der Durchschnittserlös über alle Baumarten lag bei 668 Euro pro Festmeter, was einer Steigerung um 2,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die 32 Bieter kamen überwiegend aus Österreich und Deutschland, aber auch aus Tschechien, Kroatien, der Schweiz und der Slowakei.