Wanderer mit Herzkreislaufbeschwerden vom Traunstein gerettet

Ein 52-jähriger deutscher Wanderer erlitt am Sonntagvormittag am Traunstein in Gmunden schwere Herz-Kreislaufbeschwerden.

Der Vorfall ereignete sich kurz vor dem Erreichen des Traunsteinhauses im oberen Bereich des Aufstiegsweges. Der Wanderer konnte sich noch zur nahegelegenen Hütte schleppen, wo anwesende Personen sofort die Notfallkräfte alarmierten.

Einsatzkräfte des BRD-Gmunden sowie der Notarzthubschrauber NAH Martin 3 wurden umgehend zum Einsatzort geschickt.

Der Mann wurde um 12:50 Uhr vom Notarzthubschrauber aufgenommen und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Gmunden transportiert.