Wanderherbst: Ermäßigt mit Bus und Bahn zum Berg

Immer mehr Oberösterreicher entscheiden sich mittlerweile auch in der Freizeit das Auto stehenzulassen. Das spart oft nicht nur Zeit und Nerven, sondern schont durch Tarifprodukte wie dem KlimaTicket OÖ und dem Freizeit-Ticket OÖ auch noch das eigene Geldbörserl.

Erst recht, wenn am Reiseziel weitere Vorteile für Öffi-Nutzer winken, wie etwa von 31. August (Samstag) bis 15. September (Sonntag) in der Urlaubsregion Pyhrn-Priel, wie es in einer Medienmitteilung heißt.

Gemeinsam laden der OÖ Verkehrsverbund und die Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG zum Öffi-Wanderherbst 2024 nach Hinterstoder und auf die Wurzeralm. Bei Anreise mit den Öffis gibt es im Aktionszeitraum 30 Prozent Rabatt auf die Tickets für die Bergbahnen in Hinterstoder und auf der Wurzeralm.

Die Sonderpreise für den Öffi-Wanderherbst gelten mit allen zu diesem Zeitpunkt gültigen Fahrkarten des OÖ Verkehrsverbundes. Der Rabatt wird an den jeweiligen Verkaufsstellen vor Ort gewährt.

Als zum Beispiel an den Schaltern der Talstationen, gegen Vorlage eines am entsprechenden Tag gültigen Öffi-Tickets (inklusive KlimaTicket OÖ und KlimaTicket Ö) gewährt. Die Aktion gilt auch auf ermäßigte Preise für Kinder und Jugendliche.

„Immer mehr Menschen wollen auch in der Freizeit klimaschonend unterwegs sein und nutzen deshalb das umfangreiche Fahrplanangebot des OÖ Verkehrsverbundes. Mit dem Freizeit-Ticket OÖ genießen unsere Kundinnen und Kunden um wenig Geld einen Tag lang uneingeschränkte Mobilität im öffentlichen Regionalverkehr. In enger Zusammenarbeit mit unseren Partnern und OÖ Tourismus verfolgen wir das klare Ziel, Staus, Parkplatzprobleme und CO₂-Emissionen in den Ausflugsdestinationen zu reduzieren“, so Herbert Kubasta, Geschäftsführer der OÖ Verkehrsverbund Gesellschaft.

„Das Thema Nachhaltigkeit ist für uns Bergbahnen in vielen Bereichen schon lange auf der Agenda. Die öffentliche Anreise ist ein besonders wichtiges Thema und wir freuen uns, gemeinsam mit dem OÖ Verkehrsverbund als Partner alle Gäste belohnen zu können, die öffentlich anreisen und andererseits andere zu motivieren, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen“, sagt Helmut Holzinger, Vorstand Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG.