Warnung vor Hochwasser in OÖ

Regenfälle werden laut Experten am Samstag zu starkem Anstiegen der Wasserstände an Salzach, Inn, Traun und Enns führen

Während im Süden Österreichs schon am Freitag starke Regenfälle zu Vermurungen und Überflutungen geführt haben – für Teile Kärntens wurde eine Zivilschutzwarnung ausgegeben – dürften laut Experten die Niederschläge am Samstag in Oberösterreich zu Problemen führen.

Dies werde zu starken Anstiegen der Wasserstände an Salzach, Inn, Traun und Enns führen. Die Warngrenzen dürften erreicht und überschritten werden. So erwartet Geosphere Austria Niederschlagsmengen von 70 bis 100 Liter pro m², lokal sind 120 Liter nicht ausgeschlossen

Lesen Sie auch

Auch entlang der oö. Donau werden die Wasserstände ansteigen. Abwärts der Ennsmündung könnten Warngrenzen erreicht werden. Aufgrund der Niederschläge könnten im ganzen Bundesland, verstärkt im westlichen und südlichen Oberösterreich, kleinere und mittelgroße Gewässer über die Ufer treten und lokal begrenzte Überflutungen verursachen.

„Mit unseren Hochwasserschutz-Maßnahmen sind wir gut vorbereitet. An einigen Hotspots wird es vermutlich notwendig sein, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, so etwa in den Städten Schärding und Steyr und im Bereich des Machlanddammes. Durch vereinzelt lokal auftretende Starkregenereignisse kann es speziell bei kleinen Gewässern aber auch zu stärkeren Hochwässern kommen“, sagte Umwelt-Landesrat Stefan Kaineder.