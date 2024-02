Was mit altem Brückenbogen passiert, ist noch immer offen

Nach wie vor rostet ein Teil der im Jahr 2016 abgerissenen Linzer Eisenbahnbrücke auf einer Fläche der Linz AG am Linzer Hafen vor sich hin. Ideen und Vorschläge, was man mit dem 500 Tonnen schweren und knapp 90 Meter langen Teil der „Eisernen Lady“ machen könnte, gab es bereits im Vorfeld des Abrisses zahlreiche. Die Stadt Linz führte sogar einen Ideenwettbewerb durch und kürte 2015 ein Siegerprojekt namens „The Floating Garden“. Weiters kündigte die SPÖ an, Brückenteile bei einer Besucherplattform einbauen zu wollen. Realisiert wurde in all den Jahren allerdings nichts.

Der Grund: Laut Linz-AG-Pressesprecherin Susanne Gillhofer wird an den für eine Nachnutzung in Frage kommenden Standorten im Hafen derzeit noch intensiv gebaut. „Detaillierte Überlegungen zur Nachnutzung können erst nach der Fertigstellung der teilweise großen Bauprojekte am Areal stattfinden“, sagt Gillhofer im Gespräch mit dem VOLKSBLATT.

Lesen Sie auch

Ursprünglich war überlegt worden, die Erinnerung an die Eisenbahnbrücke in unmittelbarer Nähe zur Neuen Donauquerung zu platzieren. Der Bogen wäre neben der neuen Brücke aber sehr klein erschienen und damit der Bedeutung der Eisenbahnbrücke nicht gerecht geworden, weshalb die Linz AG diese Idee wieder verworfen hat.

Von Heinz Wernitznig