Wechsel an der Spitze des oö. Lebensmittelgewerbes

Am 1. Februar findet ein Wechsel an der Spitze der oö. Landesinnung der Lebensmittelgewerbe (Bäcker, Fleischer, Konditoren, Müller und Mischfuttererzeuger sowie Nahrungs- und Genussmittelgewerbe) statt.

Der bisherige Landesinnungsmeister-Stv. Reinhard Honeder (57) aus Engerwitzdorf übernimmt von Willibald Mandl die Funktion des Landesinnungsmeisters. Mandl, Fleischermeister aus Ternberg, der seit 2014 Innungsmeister war und die Interessen der Lebensmittelgewerbe mit viel Engagement vertreten hat, bleibt der Innung als LIM-Stv. erhalten.

Zweiter LIM-Stv. bleibt wie bisher WKOÖ-Vizepräsident Konditormeister Leo Jindrak. Honeder ist seit 1993 Geschäftsführer der Honeder Naturbackstube GmbH mit Sitz in Engerwitzdorf. Das Unternehmen beschäftigt aktuell 248 Mitarbeiter und betreibt 27 Filialen.

Der neue Landesinnungsmeister ist seit über 20 Jahren in seiner Interessenvertretung aktiv, zunächst im Landesinnungsausschuss der Bäcker und seit 2012 als Landesinnungsmeister-Stellvertreter. Honeder: „Ich hätte mir 2012 nicht gedacht, dass ich die Funktion so lange ausüben werde. Doch durch das tolle Team in Oberösterreich und auch dadurch, dass man für das Lebensmittelgewerbe einiges erreichen kann, ist mir die Entscheidung letztlich leicht gefallen.“