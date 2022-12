Weihnachtscircus Alex Kaiser gastiert in Mauthausen

Weihnachts- und Ferienzeit ist Zirkuszeit! Der Circus Alex Kaiser gastiert vom 21. Dezember bis zum 8. Januar 2023 am Donaupark in Mauthausen und hat extra dafür ein tolles Programm für Klein und Groß zusammengestellt.

So präsentiert der Weihnachtscircus aus Kenia „The Matata Boys“, die mit einer aus fünf Mann bestehenden Pyramide und temperamentvollen Saltos für Staunen sorgen werden.

Zu sehen gibt es weiters die „Herrin der Ringe“, Inka Kalachevska, die Handstandakrobatik Carlotta Tempestini und die Clowns „Beppo“, „Bambino“ und „Bartolin“ – Letztere werden dafür sorgen, dass bei den Besuchern kein Auge trocken bleibt.

Der Chef des Hauses, Alex Kaiser, tritt mit seiner Kamelkarawane auf und German Kaiser präsentiert wunderschöne norwegischen Tigerhengste. Einzigartige Akrobatik auf dem Rücken der Pferde bieten die Geschwister Kaiser dar und last but not least wird die „Königin der Lüfte“, Alicia Kaiser, mit ihrer Luftring-Akrobatik für Begeisterung sorgen.

Das VOLKSBLATT verlost unter allen Leserinnen und Lesern, die uns eine Mail mit dem Kennwort „Circus Alex Kaiser“ samt Vornamen und Nachnamen sowie der Adresse an gewinnspiel@volksblatt.at schicken, 10 mal 2 Logenkarten.