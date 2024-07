Weißrussisches Diebesduo in Oberösterreich gefasst

Am Mittwoch gelang es der Polizei in Weyer (Bezirk Steyr-Land), zwei aus Weißrussland stammende Männer festzunehmen, die verdächtigt werden, mehrere Ladendiebstähle in Österreich begangen zu haben.

Die beiden Männer, 19 und 23 Jahre alt, reisten illegal ins Land ein und mieteten in Wien einen Pkw, mit dem sie ihre Diebestouren durchführten. Ihr letzter Versuch fand in einem Supermarkt in Weyer statt, wobei sie hochpreisige Alkoholika und Toilettenartikel entwenden wollten.

Eine aufmerksame Kassiererin bemerkte jedoch ihren Fluchtversuch, woraufhin die Polizei die Verfolgung aufnahm. Nach einer rasanten Fahrt durch das Ortsgebiet konnte das Fahrzeug angehalten werden.

Im Kofferraum fanden die Beamten gestohlene Waren, darunter rund 150 Packungen Rasierklingen und weitere hochwertige Alkoholprodukte. Die Männer konnten keine Kaufbelege vorlegen und wurden vorläufig festgenommen.

Die weiteren Ermittlungen führten zu weiteren Straftaten. Trotz einer Anzeige auf freiem Fuß durch die Staatsanwaltschaft verbleiben sie aufgrund ihrer illegalen Aufenthaltsstatus in Polizeigewahrsam und wurden in das Polizeianhaltezentrum Wels überstellt.