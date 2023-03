Weitere Verurteilung nach Halloween-Krawallen

Afghane (19) fasste am Montag 15 Monate bedingt aus – Bewährungshilfe

Die Anfang März gestartete Serie von Prozessen nach der Halloween-Krawallnacht in der Linzer Innenstadt fand am Montag ihre Fortsetzung. Angeklagt war dieses Mal ein 19-Jähriger, weil er im Bereich des Taubenmarktes pyrotechnische Gegenstände in Richtung der anwesenden Polizeibeamten geworfen hatte.

Die Staatsanwaltschaft legte dem Afghanen gemeinschaftliche Gewalt und schwere Körperverletzung zur Last.

Der bisher unbescholtene junge Mann zeigte sich vollinhaltlich geständig und wurde anklagekonform zu einer bedingten Haftstrafe von 15 Monaten verurteilt. Außerdem ordnete das Gericht Bewährungshilfe für den 19-Jährigen an. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Am Dienstag muss sich wegen der Ausschreitungen in der Halloween-Nacht, bei der die Polizei insgesamt 129 Personen angezeigt hatte, ein weiterer Jugendlicher am Linzer Landesgericht verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 15-Jährigen vor, pyrotechnische Gegenstände zumindest gegen eine Wand geworfen zu haben. Ihm droht bis zu einem Jahr Haft.