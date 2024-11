Wellness für die ganze Familie

Alle, die um diese Jahreszeit Spaß und Abwechslung im Warmen suchen, kommen in den LINZ AG Bäderoasen auf ihre Kosten: Beim Familiensaunatag am Samstag, dem 7. Dezember, von 13 bis 17.30 Uhr in der Familienoase Biesenfeld können Kinder ab 6 Jahren gemeinsam mit ihren Begleitpersonen die Welt des Saunierens kennenlernen – mit wertvollen Tipps und speziellen Angeboten für die kleinen Besucher.

Ebenfalls in der Familienoase Biesenfeld findet am Sonntag, dem 15. Dezember, von 13 bis 17.30 Uhr ein Kindernachmittag mit Animation und Wasserparcours statt. Wer kurz vor den Feiertagen noch dem Weihnachtsstress entfliehen möchte, ist am Samstag, dem 21. Dezember, in der Wellnessoase Hummelhof richtig: Von 16 bis 21 Uhr kann man bei speziellen Aufgüssen, geführten Meditationen und angenehmen Massagen entspannen und sich wohlfühlen.

Und weil entspannen keine Frage des Alters ist, ist in der Wellnessoase Hummelhof jeden Donnerstag und Freitag der Wellnessbereich auch für die Jüngsten geöffnet. Einem Wellnesstag mit der ganzen Familie steht somit nichts mehr im Wege.

Tipp: Die Salzoase in der Wellnessoase Hummelhof tut vor allem in der kalten Jahreszeit Haut und Atemwegen besonders gut!

Wer seinen Liebsten zu Weihnachten eine kurze Auszeit schenken will, liegt mit der Bäderoasen-Card für Sauna, Wellness, Schwimmen und mehr genau richtig. Erhältlich bei allen Bäderoasen-Kassen sowie im LINZ AG-Kundenzentrum.