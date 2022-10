Wenn letzte Wünsche wahr werden

Menschen begleiten, Geborgenheit vermitteln und ihnen sowie ihren Angehörigen Halt geben: Das ist die Aufgabe der freiwilligen Mitarbeiter in der Hospiz und Trauerbegleitung im oö. Roten Kreuz.

Besondere Herzenswünsche erfüllt das Team des Rotkreuz-Wunschmobiles mit einem speziell dafür ausgestatteten Rettungswagen. Erst kürzlich wurden damit zwei Menschen glücklich gemacht.

Einen besonderen Tag erlebte die schwer kranke Maria P., sie konnte dank Wunschmobil an der Hochzeit ihres Sohnes in Steyr teilnehmen. Ein unvergessliches Erlebnis war auch die Fahrt, die Jürgen Binder, einem Fan der SV Guntamatic Ried, in die Josko-Arena zum Spiel gegen Rapid Wien, ermöglicht wurde.

„Ich finde es toll, dass es das Wunschmobil gibt und Jürgen mit seinem besten Freund Robert und dessen Partnerin Anita Stadionluft schnuppern durfte. Er ist ein großer Fan“, sagt Lebensgefährtin Petra.

Viele Schwerkranke haben ähnliche Wünsche, die meisten glauben aber, dass sie nicht mehr mobil genug sind oder ihre finanziellen Mittel dafür nicht ausreichen. Doch: „Mit dem Rotkreuz-Wunschmobil erfüllen wir Menschen in ihrer letzten Lebensphase besondere Herzenswünsche“, sagt OÖRK-Präsident Walter Aichinger.

Finanziert wird es durch Spenden (www.mein-roteskreuz.at), Wünsche an wunschmobil@o.roteskreuz.at