Wer im Auto telefoniert, reagiert um eine halbe Sekunde langsamer

Zum 6. Mal in Folge in Oberösterreich mehr Handy-Vergehen geahndet

Wer mit dem Handy am Ohr beim Autolenken telefoniert, reagiert ähnlich schlecht wie ein Alko-Lenker mit 0,8 Promille, erinnert die Mobilitätsorganisation VCÖ.

Im Vorjahr wurden in Oberösterreich 20.464 Handyvergehen geahndet, um rund 1900 mehr als im Jahr 2021 (18.590). 2020 waren es 16.606 Vergehen. Zum sechsten Mal in Folge gab es somit einen Anstieg.

Auch nach der geplanten Erhöhung der Strafe auf 100 Euro ist die Strafhöhe in Österreich niedriger als etwa in Polen (110 €), Rumänien (115 €), Italien (165 €) oder Spanien (200 €). Und in den Niederlanden löhnt man sogar 350 Euro.

Der VCÖ spricht sich für die Aufnahme des Delikts „Handy am Steuer“ ins Vormerksystem aus, so wie das in der Mehrheit der EU-Staaten bereits der Fall ist. Und: Das Motto „Don’t phone & drive“ zu beherzigen, denn auch mit Freisprecheinrichtung sei man abgelenkt.

Ablenkung bei jedem vierten tödlichen Unfall

Im Vorjahr war Ablenkung und Unachtsamkeit laut Innenministerium die Ursache für jeden 4. tödlichen Verkehrsunfall in Österreich.

„Nicht jeder dieser Unfälle ist eine Folge von Handy am Steuer. Aber Autolenker mit dem Handy am Ohr reagieren etwa um eine halbe Sekunde verzögert. Im Straßenverkehr, wo oft ein Bruchteil einer Sekunde entscheidet, ob es zu einem Unfall kommt oder nicht, kann das fatale Folgen haben“, weist VCÖ-Experte Michael Schwendinger auf das stark erhöhte Unfallrisiko durch Handy am Steuer hin. Wer während des Lenkens am Handy Nachrichten schreibt, ist sogar bis zu zwei Sekunden im Blindflug unterwegs.