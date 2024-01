Wetter: Viel Schnee und Temperaturen fallen bis minus 15 Grad

Bis Freitag, 5. Jänner, bleibt es in Oberösterreich noch außergewöhnlich mild, doch dann kehrt der Winter mit Schneefall und Temperaturen von bis zu minus 15 Grad zurück, prognostiziert Blue Sky-Meteorologe Klaus Reingruber im Gespräch mit dem VOLKSBLATT.

Wetterlage wie beim Schneechaos Anfang Dezember

Die milde Westströmung, die derzeit für Temperaturen von 8 bis 10 Grad sorgt, wird am Samstag von polarer Kaltluft aus dem Norden abgelöst. In Kombination mit einem Italientief wird dies zu Schneefall führen.

Eine solche Kombination habe man bereits Anfang Dezember gehabt, erinnert Reingruber. Damals kämpfte Oberösterreich mit erheblichen Neuschneemengen, die auch zu einem Verkehrschaos geführt hatten.

Dass wir am Wochenende mit ähnlich starken Niederschlägen rechnen müssen, erwartet der Meteorologe nicht. Allerdings könne man das zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht mit Sicherheit ausschließen, aber „es schaut nach einer Menge Schnee aus“. Vor allem am Sonntag wird es auch bis in niedere Lagen und somit auch im Zentralraum schneien.

Temperaturen fallen auf minus 15 Grad

Zu Beginn der Woche lässt der Schneefall nach. Die erste klare Nacht soll es von Montag auf Dienstag geben und damit gehen auch die Temperaturen stark zurück. Auf einer Höhe von 1500 Metern ist mit Temperaturen von bis zu minus 15 Grad zu rechnen, doch auch in den tieferen Lagen sinkt das Thermometer auf bis zu minus 8 Grad.

Vor allem Dienstag und Mittwoch könne es wirklich kalt werden, erwartet Reingruber. Die frostigen Temperaturen werden uns zumindest bis zum Ende der Woche begleiten.

Von Wolfgang Schobesberger