Wettersituation in Linz: Zahlreiche Einsätze, aber weiterhin stabile Lage

Rund 80 Einsätze der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehren waren seit Beginn der starken Niederschläge in Linz nötig, heißt es Sonntagmittag in einer Aussendung des Linzer Magistrates. Mitarbeiter der Stadt stünden laufend mit dem Hydrographischen Dienst des Landes Oberösterreich in Kontakt, um die Lage zu evaluieren. Die Bach- und Flussläufe werden durchgehend kontrolliert.

Pegelstand der Donau stabil

Derzeit ist der Pegelstand der Donau im Stadtgebiet stabil, bei den Bächen aus dem Norden zeichnete sich am Sonntagvormittag eine leichte Entspannung ab. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt sowie der Feuerwehren standen etwa beim Dießenleitenbach im Einsatz, um Verklausungen zu verhindern.

Die Berufsfeuerwehr und die vier Freiwilligen Feuerwehren verzeichneten seit Samstag früh 80 Einsätze (Stand Sonntag 12 Uhr). Bei der Freiwilligen Feuerwehr St. Magdalena wurde der Unwetterstützpunkt aktiviert. Die Berufsfeuerwehr steht mit 47 Personen im Dienst, die Freiwilligen Feuerwehren waren mit 55 Personen aktiv.

Wassereintritte, verstopfte Kanäle, umgestürzte Bäume

Neben zahlreichen Wassereintritten und verstopften Kanälen mussten unter anderem vier umgestürzte Bäume, die Leitungen beschädigt hatten, entfernt werden. Darüber hinaus wurden auch sieben Tiefgaragen ausgepumpt. Im Bereich der Tunnelportale auf der B126 sicherte die Feuerwehr in Zusammenarbeit mit dem Landesgeologen einen kleineren Hangrutsch.

Brücken entfernt, Unterführungen gesperrt

Bereits am Samstag entfernte die Berufsfeuerwehr Linz in Zusammenarbeit mit den zuständigen Magistratsabteilungen Brücken über dem Dießenleiten- sowie dem Haselbach und sperrte Unterführungen im Bereich Haselbach/Freistädterstraße/Linzerstraße.

Am Freitag wurde der laufende Aufbau des Urfahraner Herbstmarktes nach einer Begehung vorsorglich gestoppt und Maßnahmen entsprechend möglicher weiterer Szenarien vereinbart.

Ebenfalls am Freitag errichtete Magistrats-Mitarbeiter die Phase 1 des Hochwasserschutzdammes Alturfahr-West. Für allfällige weitere Schritte stehen über das Wochenende 45 Personen in Bereitschaft.