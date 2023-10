Wie Bauern beim Mähen die Insekten schützen können

Oberösterreich ist bei der Rinderhaltung und Milchproduktion Bundesland Nummer 1. Die 210.000 Hektar Gründland- und Feldfutterflächen sind nicht nur essenziell für die Lebensmittelproduktion, sondern auch als Lebensraum für Insekten unverzichtbar.

Da diese etwa für die Bestäubung von Blüten und als Nahrung für Vögel wichtig sind, ist deren Erhaltung der Landwirtschaft ein großes Anliegen.

Wie hoch deren Verluste bei der Mahd von Wiesen in der Praxis sind, wurde nun in einer vom Landwirtschaftsministerium finanzierten Studie in Oberösterreich untersucht. Ergebnis: Bei Verwendung von Doppelmesserbalken sowie von Scheibenmähwerken werden mit fünf bzw- zehn Prozent am wenigsten Insekten getötet. Wurden Mähaufbereiter verwendet, stiegen die Verluste auf 15 bis 20 Prozent.

Schutzvorrichtungen wirkungslos

Getestete Schutz- und Scheuchvorrichtungen brachten keinen signifikanten Beitrag zum Insektenschutz. Vor allem bei Mähaufbereitern konnte beobachtet werden, dass größere Insekten einem überproportional größeren Verletzungsrisiko ausgesetzt sind. So haben Hummeln oder Bienen bei der Mahd eine geringere Überlebenschance als kleinere Insekten haben.

„Ermöglichen die Hersteller den Landwirten, den Mähaufbereiter fallweise wegzulassen oder auszuklappen, wäre dies ein einfach zu realisierender Beitrag, Insekten zu schonen“, erläutert Projektleiter Johannes Hintringer. „Unsere Bauern haben sich längst darauf eingestellt, nicht nur Lebensmittel zu produzieren, sondern auch die Natur zu bewahren“, betont Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger.