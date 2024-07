Unwetter erwischte neuerlich den Bezirk Kirchdorf

Heftige Gewitter haben ab Freitagnachmittag die Feuerwehrleute in Oberösterreich wieder gefordert. Ab 14 Uhr gab es laut Martin Burger vom Landesfeuerwehrkommando rund 100 Einsätze im ganzen Bundesland. 90 Wehren mit rund 1.500 Mann rückten aus.

„Im Vergleich zum Mittwoch gab es etwa ein Drittel an Einsätzen, das heißt es war heute relativ ruhig“, so Burger zum VOLKSBLATT. Um 18.30 Uhr waren noch drei Feuerwehren im Einsatz, gegen 20 Uhr dürften auch diese ihre Arbeit erledigt haben.

Lesen Sie auch

Besonders betroffen war bereits zum zweiten Mal in dieser Woche die Gemeinde Micheldorf im Bezirk Kirchdorf. Sie wurde von einer heftigen Gewitterzelle heimgesucht, Regenschauer und Hagel waren die Folge. Auch in der Bezirkshauptstadt Kirchdorf galt es, für die Florianis nach einem Starkregen Keller auszupumpen. Zudem gab es Schäden nach einigen Sturmböen.

Der zweite Bezirk, in dem am Freitag mehrere Einsätze verzeichnet wurden, war Steyr-Land, vereinzelte Alarmierungen gab es in den Bezirken Gmunden, Vöcklabruck und Ried im Innkreis.

Erst am Mittwochabend verzeichnete das Landesfeuerwehrkommando Oberösterreich innerhalb weniger Stunden mehr als 320 Einsätze von 220 Feuerwehren. Ab 18 Uhr gingen laufend Alarmierungen ein, bis in die Nacht waren insgesamt rund 3.300 Florianis gefordert. Am stärksten betroffen waren die Bezirke Braunau, Ried und Rohrbach. In Micheldorf (Bezirk Kirchdorf) gingen Hagelschauer nieder.

„Hundertschaft an Einsatzkräften“ in Niederösterreich

Unwetter haben am Freitagnachmittag auch Niederösterreich heimgesucht. Vor allem Bezirke im Westen des Bundeslandes waren von Gewitter, Hagel und Sturm betroffen, berichtete Klaus Stebal vom Landesfeuerwehrkommando. Eine „Hundertschaft an Einsatzkräften“ sei ausgerückt.

Gegen 17 Uhr waren etwa 180 Feuerwehren gefordert. Stebal sprach von 270 Einsätzen, insbesondere in den Bezirken Amstetten, Melk und Scheibbs. Die Unwetterfront habe starken Regen und Hagel gebracht und sei in Richtung Zentralraum weitergezogen.

In der Marktgemeinde Wang (Bezirk Scheibbs) wurden auch Dächer vom Hagel zerstört, ebenso in Ertl (Bezirk Amstetten), wie Wolfgang Zarl vom Bezirksfeuerwehrkommando mitteilte. Er sprach von vier bis fünf Zentimeter großen Hagelkörnern. Zudem habe es Starkregen und massive Blitze gegeben.

Vom Unwetter betroffen waren u. a. Kematen, Waidhofen a. d. Ybbs und eben Ertl. Einsatzkräfte im gesamten Bezirk waren gefordert. Keller und Gebäude – auch einer Bankfiliale – mussten ausgepumpt, Bäume von Straßen entfernt und Verklausungen von Bächen gelöst werden.

Unwetterbedingte Feuerwehreinsätze gab es auch im Waldviertel. Die Helfer rückten etwa in Groß-Siegharts und Dietmanns (Bezirk Waidhofen a. d. Thaya), in Allentsteig und Göpfrtz a. d. Wild (Bezirk Zwettl) sowie in Heidenreichstein (Bezirk Gmünd) aus