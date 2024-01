Wienerin und Linzer in Notlage am Eibenberg gerettet

Bei einer Bergtour auf den Eibenberg im Gemeindegebiet von Ebensee gerieten am Sonntag eine 33-jährige Frau aus Wien und ein gleichaltriger Mann aus Linz in eine Notlage.

Die beiden hatten geplant, die Nacht auf dem Gipfel zu verbringen und starteten am Sonntagmorgen ihren Abstieg. Jedoch verloren sie aufgrund der Schneelage die Orientierung und kamen von der Route ab, was sie in steiles, absturzgefährdetes Gelände führte.

Lesen Sie auch

Gegen 11 Uhr setzten sie einen Alpinnotruf ab. Der Bergrettungsdienst Ebensee sowie ein Polizeihubschrauber kamen zum Einsatz. Die Bergretter konnten die beiden Wanderer, die unverletzt blieben, letztendlich sichern und aus dem Gefahrenbereich bergen.

Nach der Rettung setzten die Bergsteiger ihren Abstieg mit Unterstützung der Bergrettungskräfte fort und erreichten ohne weitere Zwischenfälle am späten Nachmittag das Tal.