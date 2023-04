Wildverbiss bremst klimafitten Wald

Klimafitte Baumarten fassen in Oberösterreich bislang noch nicht im gewünschten und notwendigen Ausmaß Fuß. Den Hauptgrund dafür ortet die Wildschadensberatung der Landwirtschaftskammer OÖ (LK OÖ) im hohen Bestand der Schalenwildbestände (etwa Rot-, Dam-, Reh- und Schwarzwild).

„Wir haben durch den selektiven Verbiss ein Problem beim Waldumbau. Jene Baumarten, die wir brauchen, sind noch nicht flächendeckend angekommen oder hinter Zäunen“, schildert LK-Präsident Franz Waldenberger die Situation.

„Die Schalenwildbestände sind vielerorts schlichtweg einfach zu hoch, um einen klimafitten Wald zu bekommen“, hält Wolf Dietrich Schlemper, Wildschadensberater in der LK OÖ, fest.

Jagdlicher Wendepunkt

Als Maßnahme fordert die LK OÖ eine Erhöhung der Abschüsse vor allem beim Rehwild in den Genossenschaftlichen Jagdgebieten. „Wir müssen in den Jagdgebieten, wo der Waldumbau im Gange ist, mehr erlegen als zuwächst und zuzieht. Für die Etablierung des klimafitten Waldes ist es essenziell, den jagdlichen Wendepunkt zu erreichen“, so Waldenberger.

Besucherströme setzen Wildtiere unter Druck

Verstärkt wird das Problem auch durch die unkoordinierte Freizeitnutzung der Wälder. „Gerade in der vegetationsarmen Periode, wenn Wildtiere in die Ruhephase gehen, brauchen sie mehr Rückzugsräume. Ein Problem, das vor allem den Schutzwald betrifft. Die Freizeitnutzung im Wald bedeutet Lebensraumverlust für die Wildtiere. Es braucht hier eine verstärkte Koordinierung der Besucherströme“, fordert Schlemper.

„Man wird nicht alles nur über den Abschuss regeln können“, reagierte Landesjägermeister Herbert Sieghartsleitner auf die Forderung der LK OÖ. Man sei überzeugt, dass man auch mit Fütterung Ersatz für Flächen schaffen könne, bei denen kein Verbiss sein soll.