Windkraft: Mühlviertler Gemeinden beim Verbund hoch im Kurs

Seit Ende November misst mobile Messstation in Grünbach Windgeschwindigkeit in unterschiedlichen Höhen

Seit einigen Wochen herrscht bei Spaziergängern und Wanderern in der Gemeinde Grünbach (Bezirk Freistadt) Rätselraten über ein auf einer Wiese abgestelltes, mobiles und mit Solarpaneelen verkleidetes Gerät. Was wird hier gemessen und wer hat es dort hingestellt? Das fragen sich viele.

Die Antwort hat auf VOLKSBLATT-Anfrage die Verbundgesellschaft parat. „Wir haben im Winter mit der Windmessung begonnen. Die Daten werden uns nach einem Jahr sagen, ob und wo es attraktive Standorte gibt. Die Windverhältnisse werden zeigen, welche Rolle die Windkraft in den beteiligten Gemeinden spielen kann“, erläutert Projektleiter Stefan Zwirschitz.

Windmessmast folgt

Konkret wurde Ende November in der Gemeinde Grünbach ein mobiles Messgerät aufgestellt, das seither Tag für Tag Daten über die Windverhältnisse liefert. Die sogenannte LiDAR-Messung erhebt mittels Laser die Windgeschwindigkeit in den unterschiedlichen Höhen.

Um die Windverhältnisse noch besser erfassen zu können, wird laut Zwirschitz die Messung voraussichtlich im Frühling mit einem Windmessmasten ergänzt. In weiterer Folge werde das Gerät an voraussichtlich zwei weiteren Standorten positioniert, um das gesamte Gebiet bestmöglich untersuchen zu können.

Gemeinden sollen profitieren

Wie berichtet plant der Verbund etwa zehn Windräder in den Gemeinden Grünbach, Rainbach, Leopoldschlag und Windhaag. Diese könnten Strom für rund 40.000 Haushalte produzieren.

„Unser Ziel ist eine Partnerschaft mit den beteiligten Gemeinden. Die Details dazu werden wir im Frühjahr den Bürgermeistern, den Gemeindevertretungen und den Bürgern vorstellen“, so der Projektleiter. Der regionale Nutzen könne von günstigem Strom aus heimischer Erzeugung bis zur exklusiven finanziellen Beteiligung mittels fix verzinstem „Klimasparen“ reichen.

In Rainbach und Leopoldschlag will man die Bürger befragen, sobald konkrete Projekt auf dem Tisch liegen. Aber nicht nur von kritischen Bürgern droht Gegenwind für die Verbund-Projekte, es gibt auch einen Mitbewerber. Die Sternwind Errichtungs- und Betriebs-GmbH, die in Vorderweißenbach (Bezirk Urfahr-Umgebung) neun Windräder betreibt, möchte in diesem Gebiet vier Windräder errichten.

Von Heinz Wernitznig