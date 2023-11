Winter lässt auf sich warten

Wechselhaft, nass und mitunter auch ganz schön windig präsentiert sich das Wetter in dieser Woche in Oberösterreich. Grund dafür ist eine Westströmung, die immer wieder kleine Fronten und feuchte Atlantikluft mit sich bringen wird, sagt Meteorologe Michael Backmann von BlueSky-Wetteranalysen aus Attnang-Puchheim.

Am Montag und am Dienstag bläst der Wind recht ordentlich: In die Tiefen werden am Montag bis zu 70 km/h, in den Bergen 100 km/h erwartet, am Dienstag sollen es im Gebirge sogar Böen bis zu 120 km/h geben, im Flachland bis zu 80 km/h.

Kein „Skiwetter“

Die derzeit vorherrschenden milden November-Temperaturen wirken sich auch auf die Schneefallgrenze aus: Diese steigt am Montag und am Dienstag wieder auf 2000 Meter an.

Damit ist in Oberösterreichs Skigebieten, die sich auf die nahende Saison vorbereiten, in den kommenden Tagen eher nicht mit viel Neuschnee zu rechnen. Und mit Tagestemperaturen von acht bis zehn Grad und am Dienstag sogar 13 Grad (an manchen Orten auch 15), ist es auch zu warm für Schneekanonen.

In den kommenden Nächten wird es kaum abkühlen. „Hier sind wir weit weg von winterlichen Temperaturen“, sagt Backmann. Denn richtige Frostnächte seien derzeit keine in Sicht.