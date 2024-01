Wintervogelzählung: Kohlmeisen haben den Schnabel vorne

Die 15. „Stunde der Wintervögel“ von BirdLife endete heuer mit einem Teilnehmerrekord: 27.821 Vogelfans haben bei der Vogelzählung mitgemacht, über 13 Prozent mehr als im Vorjahr.

687.844 gefiederte Besucher wurden zwischen 5. und 7. Jänner gesichtet und gemeldet Die Kohlmeise (111.977 Exemplare) war mit Abstand der häufigste Wintervogel im Siedlungsraum, gefolgt von Haussperling (81.958) und Feldsperling (77.623). Seit Beginn der winterlichen Zählungen sind diese drei Arten die häufigsten Vögel im winterlichen Siedlungsraum.

Durchschnittlich wurden österreichweit 32 Vögel je Zählort beobachtet. Das sind deutlich mehr als im Vorjahr, dennoch lässt sich über die nunmehr 15 Zähljahre ein negativer Trend feststellen. Wie bei fast allen vorangegangenen Zählungen wurden auch heuer im Süden Österreichs mehr Vögel beobachtet als im Norden des Landes.

In Oberösterreich bezogen 5.282 Menschen ihren Beobachtungsposten beim Futterhäuschen. Im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 18 Prozent. Insgesamt wurden 136.003 Vögel gezählt, wobei die Kohlmeise wie im Vorjahr mit 21.827 Individuen den Schnabel vorn hatte. Sie war in neun von zehn Gärten zu finden.

Im Land ob der Enns wurden 33 Vögel pro Garten beobachtet, ein Vogel mehr als im österreichweiten Durchschnitt. Die Sperlinge flogen ebenso auf die Stockerlplätze: Der Feldsperling erreichte Silber und der Haussperling Bronze. Platz vier ging an die Amsel, Platz fünf an die Blaumeise. Auch oberösterreichweit gab es eine kontinuierliche Abnahme der Vögel pro Zählort. Waren es hier bei der ersten österreichweiten Zählung noch 53 Vögel pro Garten, sank dieser Wert inzwischen auf rund 33 Vögel pro Garten. Die meisten Vögel gab es heuer in der Steiermark zu beobachten: 38 Individuen wurden dort im Schnitt pro Garten gezählt.

Die nächste „Stunde der Wintervögel“ findet von 4. bis 6. Jänner 2025 statt.