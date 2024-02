Wohnungsbrand in Mehrparteienhaus im Bezirk Gmunden

Am Montag kam es in einem Mehrparteienhaus in Altmünster zu einem Wohnungsbrand, der dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehren unter Kontrolle gebracht werden konnte.

Die Einsatzkräfte aus Altmünster, Eben/Nachdemsee, Neukirchen und Reindlmühl waren zeitnah vor Ort und verhinderten, dass das Feuer auf weitere Wohnräume übergriff.

Lesen Sie auch

Als Brandursache wird eine defekte Steckdosenleiste vermutet. Drei Jugendliche konnten aus der betroffenen Wohnung gerettet und insgesamt fünf Personen, darunter vier Kinder und ein Elternteil, wurden zur Vorsorge in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

Alle weiteren Bewohner mussten aufgrund der starken Rauchentwicklung vorübergehend ihre Wohnungen verlassen. Die Löscharbeiten erwiesen sich als erfolgreich, und es konnte Schlimmeres verhindert werden.