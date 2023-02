„Wolf hält sich nicht an Grenzen“

Angesichts der jüngsten Wolfssichtungen im Mühlviertel und zuletzt auch am Stadtrand von Linz denkt man bei den politisch Verantwortlichen intensiv darüber nach, wie man mit dem Comeback des Raubtieres in unseren Breiten langfristig umgehen soll.

„Der Wolf wird bei uns heimisch und sich vermehren, was gravierende Auswirkungen auf die Tierhaltung hat“, betont Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger im Gespräch mit dem VOLKSBLATT.

Lesen Sie auch

So sei weiterhin mit zahlreichen Rissen von Nutztieren zu rechnen, was eine große Gefahr für die Bewirtschaftung von Almflächen darstelle.

Richtlinie an aktuelle Situation anpassen

Die Landesrätin hofft in diesem Zusammenhang, dass die EU-Kommission der Aufforderung des EU-Parlaments nachkommen wird, angesichts der stark steigenden Zahl an Raubtieren auf zuletzt mehr als 30.000 in Europa die 30 Jahre alte Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie anzupassen und den Schutzstatus des Wolfes zu senken.

Die Frage sei, ob man die Erhaltung der Art über den gesamten europäischen Alpenrücken beurteile, „wo sich der Großteil der Wölfe aufhält, oder in jedem einzelnen EU-Mitgliedsland? Letzteres halte ich für falsch, denn wir sehen ja, dass sich der Wolf nicht an Staatsgrenzen hält.“ Man müsse dieses Thema länderübergreifend betrachten. Das werde auch der Europäische Gerichtshof beurteilen müssen.

Dass Oberösterreich dem Beispiel von Tirol und Kärnten folgt, die den Abschuss von Problemwölfen per Verordnung deutlich erleichtert haben, ist laut Langer-Weninger aufgrund der deutlich geringeren Zahl an Rissen von Nutztieren unrealistisch. Grundsätzlich gebe es aber die Möglichkeit, einen Wolf, der sich nicht vergrämen lässt, als gefährlich einzustufen und per Verordnung die Voraussetzung für eine Entnahme, sprich einen Abschuss, zu schaffen.

Die Agrar-Landesrätin, die in der Bevölkerung eine gewissen Verunsicherung angesichts der zunehmenden Zahl an Sichtungen auch in der Nähe von Siedlungen ortet, schließt sich in diesem Zusammenhang der Ansicht von Wildbiologen an. Diese gehen davon aus, dass auf lange Sicht an einer Bejagung des Wolfes wie bei anderen Wildtieren kein Weg vorbeiführt.

Von Heinz Wernitznig