Zahl der Betretungsverbote heuer um zehn Prozent gestiegen

Laut dem Gewaltschutzzentrum OÖ wurden heuer bereits mehr als 2500 Betretungs- und Annäherungsverbote – vor allem gegen Männer – nach Gewalt innerhalb der Familie oder in einer Beziehung ausgesprochen.

Dies ist ein Plus von fast zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dieser Maßnahme gehen häufig Wortgefechte voraus, die dann in körperlicher oder psychischer Gewalt münden.

Die so genannten Gefährder dürfen dann zwei bis vier Wochen nicht mehr in die Wohnung und sich der gefährdeten Person bis maximal 100 Meter annähern.

Silvia Böck vom Gewaltschutzzentrum rät gegenüber dem ORF OÖ präventiv vorzugehen, damit es erst gar nicht so weit kommt.

„Wenn sich ein gewalttätiges Muster in einer Beziehung breitmacht, dann sollten sofort Hilfsangebote in Anspruch genommen werden.“ Beratungen im Gewaltschutzzentrum können kostenlos und unter Verschwiegenheit in Anspruch genommen werden.