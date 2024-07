Zahlreiche Sommer-Baustellen im Linzer Straßennetz

„Wie in den vergangenen Jahren werden die verkehrsärmeren Monate in den Sommerferien von der Stadt Linz genützt, um den öffentlichen Straßenraum, dort, wo er in die Jahre gekommen ist, wieder in Schuss zu bringen“, sagt der Linzer Mobilitätsreferent Vizebürgermeister Martin Hajart.

Priorität hätten dabei haben die Sanierung von Radwegprojekten und Fußwegen sowie die Sanierung von Stadtstraßen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit. „In Summe verteilen sich knapp 20 dieser Baustellen-Hotspots über das gesamte Stadtgebiet“, so Hajart.

Der Baustellen-Bogen spannt sich von der Sanierung der beidseitigen Geh- und Radwege in der Dauphinestraße über die A7-Brücke, einschließlich einer neuen Beleuchtungsanlage über die Modernisierung von Haltestellen der Linz Linien bis hin zur Schulwegsicherung.

In der Gruberstraße, der Hanuschstraße, der Wankmüllerhofstaße, der Rilkestraße und der Dinghoferstraße, der Raffelstettnerstraße und Im Südpark wiederum werden Straßenbeläge erneuert.

Vor kurzem bereits abgeschlossen wurden die Fahrbahnsanierungen an der Hamerlingstraße und an der Liebigstraße sowie eine Baustelle an der Heliosallee.