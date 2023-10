Unfallträchtiges Wochenende in Oberösterreich

Mit mehreren verunfallten Alko- und Drogenlenker hatte es die Polizei am Wochenende auf den oö. Straßen zu tun. Ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf ging den Beamten gleich zweimal ins Netz. Am Samstag um 3.25 Uhr verlor der junge Mann auf der Westautobahn bei Sipbachzell (Bez. Wels-Land) die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam rechts von der Straße ab, nach 130 Metern blieb der Wagen seitlich im Graben liegen. Der 17-Jährige und sein gleichaltriger Beifahrer aus dem Bezirk Linz-Land konnten das Auto selbstständig verlassen und verständigten über die Notrufsäule die Einsatzkräfte. Bei der Amtshandlung stellte sich heraus, dass dem Lenker etwa zwei Stunden zuvor in Linz der Führerschein aufgrund einer Suchtmittelbeeinträchtigung abgenommen worden war. Er wurde verletzt in das Klinikum Wels-Grieskirchen gebracht – sein Beifahrer verweigerte eine ärztliche Behandlung.

Ein Drogenlenker (22) aus dem Bezirk Steyr-Land wurde am Freitag um 23.45 Uhr auf der B1 im Bereich Traun von der Polizei mit 112 km/h gemessen. Als der Fahrer aufgrund einer roten Ampel stoppen musste, konnte die Polizei eine Kontrolle durchführen, während der er zwei Joints auf die Fahrbahn warf. Ein Urinschnelltest ergab ein positives Ergebnis auf AMP und THC. Der Führerschein wurde ihm abgenommen, die Weiterfahrt untersagt.

Lesen Sie auch

Am Freitag kam ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Schärding mit seinem Pkw um 17.40 Uhr zwischen Sigharting und Jagern von der B129 ab und überschlug sich. Das Auto blieb auf dem Dach liegen. Der 18-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Ried eingeliefert. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,48 Promille.

Auto zwischen Bäumen

Eine 33-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck kam am Sonntag gegen 5.30 Uhr auf der B1 auf Höhe Koberg (Bezirk Vöcklabruck) mit ihrem Auto von der Straße ab und blieb nach 20 Metern zwischen zwei Bäumen stecken. Nachkommende Verkehrsteilnehmer verständigten die Einsatzkräfte. Die 33-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,04 Promille.

Ein 43-jähriger Welser verursachte zwar keinen Unfall, raste aber am Samstag um 0.20 Uhr mit seinem Wagen mit 115 km/h durchs Welser Ortsgebiet. Ein Alkomattest ergab satte 1,84 Promille. Die Polizei untersagte ihm die Weiterfahrt und nahm ihm den Führerschein ab.

Frau in Pkw eingeklemmt

Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Zu einem Unfall mit drei beteiligten Autos kam es am Sonntag gegen 3.40 Uhr in Kirchdorf am Inn (Bezirk Ried). Eine 39-Jährige aus dem Bezirk wollte mit ihrem Pkw rechts abbiegen, ein hinter ihr fahrender 34-jähriger Rumäne wollte mit dem Auto links an ihr vorbeifahren, kollidierte dabei aber mit dem Wagen eines entgegenkommenden Ungarn (47) und mit dem Pkw der Frau. Dabei überschlug sich der Wagen des Rumänen und kam am Dach zum Stillstand (Bild). Bei dem Unfall wurde die 39-Jährige in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mittels Bergegerät befreit werden. Sie wurde unbestimmten Grades verletzt ins Krankenhaus Ried gebracht.