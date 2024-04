Zehn-Mio.-Euro-Investition in Pflegeschule beim Klinikum Gmunden

Gut zehn Millionen Euro werden in die Modernisierung und einen Zubau zur Schule für Gesundheits- und Krankenpflege am Salzkammergut Klinikum Gmunden investiert.

Zudem werden ansprechende, kindgerechte Gruppenräume für die Betriebskrabbelstube geschaffen. Am Dienstag erfolgte der Spatenstich. Bis Dezember 2025 soll das Projekt abgeschlossen sein.

„Gesundheit ist unser wichtigstes Gut. Gesundheitsversorgung daher unser wichtigster Auftrag. Das beginnt mit optimalen Ausbildungsbedingungen für unsere Pflegekräfte von morgen und erstreckt sich bis zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf für alle Mitarbeiter”, bekräftigt Gesundheitsreferentin LH-Stv. Christine Haberlander.

„Mit dem Zubau am Salzkammergut Klinikum Gmunden bieten wir Auszubildenden nicht nur bessere Rahmenbedingungen, sondern unseren Mitarbeitern sowie den Auszubildenden auch liebevolle Kinderbetreuung“, so Haberlander.

Klares Bekenntnis zur Ausbildung

„Eine Investition dieser Größe ist ein klares Bekenntnis zur Bedeutung der Ausbildung an unseren Schulen für Gesundheits- und Krankenpflege und zur Kinderbetreuung als Angebot für unsere Mitarbeiter”, sagt Karl Lehner, Mitglied der OÖG-Geschäftsführung.

„Der Bedarf an Personal im Gesundheitsbereich ist ungebrochen hoch und wird künftig noch weiter zunehmen. Mit derartigen Investitionen können wir unserem Versorgungsauftrag in der Region besser nachkommen“, so Lehner.

„Neue Ausbildungen wie beispielsweise der Pflegestarter mit 15 und die Vielfalt der Ausbildungsmodelle in Voll- und Teilzeit sowie berufsbegleitend machten einen Zu- bzw. Neubau notwendig. Die dazu benötigte Kubatur war in den bestehenden Räumen nicht mehr unterzubringen“, erklärt Martina Bruckner von der Leitung der Schulen in der OÖG.

„Pflegeausbildung heute bedeutet eine sehr starke Verknüpfung von Theorie und Praxis. Sie verlangt moderne Simulations- und Übungsräume, die wir im neuen Schulgebäude finden werden“, sagt der Direktor der GuKPS Gmunden, Franz Stadlmann. Die Übungsräume seien gerade für die Pflegestarter ein Gewinn, um vor dem 17. Lebensjahr bereits praktische Erfahrungen sammeln zu können.

Fünf Lehrsäle, Übungsräume und drei Krabbelgruppen

Das neue, erweitere Gebäude wird künftig fünf Lehrsäle, Praxisanleitungsräume, Büros für die Pflegepädagogen, vier Patientenzimmer als Praxisübungsräume, zwei Simulationsräume sowie Besprechungs- und sonstige Nebenräume wie Lager etc. für die Schule beherbergen.

Des Weiteren werden die räumlichen Möglichkeiten für drei Krabbelgruppen inkl. Nebenräume geschaffen. Nach dem Umbau können 30 Kinder gleichzeitig betreut werden.

Zusätzlich werden im Gebäude 21 Zimmer für Auszubildende und Klinikpersonal in der Größe von 23 bis 34 m² inkl. Bad/WC zur Verfügung stehen.

Start im April 2024, geplante Fertigstellung Ende 2025

„Das Bauvorhaben startet im April 2024 und sollte laut Planung bis Dezember 2025 abgeschlossen sein. Insgesamt gewinnt die Schule durch den Zubau eine Fläche von gut 2.882 m² und auch für die Kinderbetreuung stehen nach Abschluss um rund 250 m² mehr zur Verfügung. Wir gehen davon aus, den Rohbau noch bis Ende dieses Jahres fertigstellen zu können“, so Christoph Khinast, Vorstandsdirektor der bauausführenden Lawog.

Bereits vor dem Spatenstich wurden viele Vorarbeiten für den Baustart erledigt. Das alte Gebäude musste zur Gänze geräumt werden, die Schule – aktuell machen 110 angehende Pflegekräfte eine Ausbildung – übersiedelte ins Ausweichquartier im Gymnasium Ort.