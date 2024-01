Zehn Prozent mehr Anrufer bei der Telefonseelsorge

Auch diesmal herrschte bei der Telefonseelsorge – wie erwartet – über die Weihnachtsfeiertage wieder Hochbetrieb. „Zwischen 19. Dezember 2023 und Neujahr wählten um zehn Prozent mehr Personen als zur Weihnachtszeit 2022/23 den Notruf 142. Hauptthema war dabei die Einsamkeit“, erzählt Silvia Breitwieser, Leiterin der Telefonseelsorge OÖ, im VOLKSBLATT-Gespräch.

Zu anderen Jahreszeiten dominieren eher Beziehungsprobleme, die kamen rund um Weihnachten an zweiter Stelle. Schwierigkeiten in der Partnerschaft bzw. Ehe, gefolgt von Problemen innerhalb der Familie oder Generationenkonflikte werden dabei thematisiert. Am dritthäufigsten wurden von den Anrufern, die in der Regel zwischen 40 und 60 Jahre oder älter und zum Großteil Frauen sind, psychische Probleme zur Sprache gebracht. „Aber das Hauptthema war eindeutig die Sehnsucht nach guten, wohlwollenden Kontakten“, so Breitwieser.

Ganz klassisch sagen viele Betroffene: „Womit soll ich den anfangen?“ „In der Folge zeichnet sich aber ab, dass ihnen Reden hilft und das Problem ein Stück weit kleiner wird“, weiß Breitwieser. Damit jeder eine Chance hat, sein Herz bei einem kompetenten Ansprechpartner anonym auszuschütten, gibt es mit Menschen, die sich immer wieder bei der Telefonseelsorge melden, die Vereinbarung eher am Vormittag anzurufen, da abends die Drähte ohnedies glühen und dass sie sich nur zwei Mal pro Woche melden mögen.

Entsprechend der Jahreszeit erwartet Breitwieser in nächster Zeit Anrufer, deren Neujahrsvorsätze in Sachen Beziehung sich nicht so entwickeln wie gehofft.

Junge haben primär Beziehungsprobleme

Keine Ausreißer nach oben oder unten weder zur Weihnachtszeit 2022 noch zum restlichen Vorjahr gab es bei der Chat-Beratung, die hauptsächlich von jungen Erwachsenen zwischen 18 und 35 Jahren genutzt wird. „Hier dominiert eindeutig das Beziehungsthema. Die Chat-Beratung ist im Aufbau begriffen und sehr ressourcenintensiv, oft dauert sie 50 Minuten“, so Breitwieser: „Hätten wir mehr Kapazitäten, würde die Nachfrage sicher steigen.“

Hoffnung auf raschere Problemlösung

Auch die beiden Telefonstunden mit Diözesanbischof Manfred Scheuer und Landeshauptmann Thomas Stelzer kurz vor Weihnachten wurden gut frequentiert. Naturgemäß wurde der Bischof mit kirchlichen Themen konfrontiert, aber auch bei ihm kamen Geldsorgen oder die Einsamkeit zur Sprache.

Die Gelegenheit, ein brennendes Anliegen an den Landeshauptmann heranzutragen, auch wenn es nicht in seinen Zuständigkeitsbereich fällt, ließen sich etliche Anrufer nicht nehmen. Nach dem Motto, wenn der Landeschef nachfragt, wird das jeweilige Problem vielleicht rascher gelöst, so die Hoffnung dahinter.

Von Michaela Ecklbauer