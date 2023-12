Zehn Sekunden bis zum Vollbrand

Ein Christbaum in Flammen zerstört nicht nur das Weihnachtsfest

„,Alle Jahre wieder … steht neben dem Christkind auch die Feuerwehr vor der Tür“, wissen die Experten der oö. Brandverhütungsstelle (BVS). Landesweit werden, der Brandschadenstatistik zufolge, jährlich rund 100 Brände durch Kerzen ausgelöst, die Hälfte davon in den Wochen rund um Weihnachten.

Während ein brennender Adventkranz in seinem Schadensausmaß eher überschaubar bleibt und einfach allein zu löschen sei, geht eine verheerende Gefahr von Christbäumen aus: „In nur zehn Sekunden kann sich der Baum in Vollbrand befinden, wenige Augenblicke später steht dann das ganze Zimmer in Flammen“, warnt BVS-Pressesprecher Günther Schwabegger. Sicherer sei es, auf elektrische Kerzen oder Lichterketten umzusteigen.

Tipps zur Verhütung von weihnachtlichen Bränden