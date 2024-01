Zeitkapsel dokumentiert für die Zukunft

„Das meiste ist erneuert bzw. verändert in der Gemeinde Puchkirchen“, so Bgm. Anton Hüttmayr beim Rückblick auf die letzten 15 Jahre — die Infrastrukturprojekte wie die Reduzierung von Pumpwerken beim Kanalbau und der Einbau von 38 Wohnungen in die Dachgeschoße bei allen öffentlichen Gebäuden sowie der Neubau des Gemeindehauses.

Die 100-prozentige Erschließung mit Breitband sowie der massive Ausbau mit Photovoltaik sind von großem nachhaltigem Nutzen für die Bevölkerung. „Stolz sind wir auf den neu geschaffenen Dorfplatz, in welchen jetzt eine Zeitkapsel eingegossen wird“, so die Vereinsobleute bei der Befüllung mit den jeweiligen Dokumentationen.

„Wir wollen auf erfolgreiche Jahre zurückblicken und dies als Fundament für Neues sehen“, so ein nachdenklicher, aber positiv gestimmter Bürgermeister. Gemeinsam tragen wir Verantwortung und blicken optimistisch in die Zukunft. Eingeschlossen in die jeweiligen Boxen wurden auch Zeitungen wie das Oö. Volksblatt.