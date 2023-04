Zu Gewalt aufgefordert: Verurteilt

Weil er im Zusammenhang mit den Halloween-Krawallen in der Linzer Innenstadt zu schwerer Gewalt aufgefordert hatte und später einen 15-Jährigen zusammengeschlagen hatte, musste sich am Dienstag ein 17-Jähriger am Landesgericht Linz verantworten.

„Silvester wird schlimmer“

Der Angeklagte hatte laut Staatsanwaltschaft auf seinem TikTok-Account ein Video gepostet, in dem über die Halloween-Ausschreitungen berichtet wurde. Der Russe versah das Video mit dem Kommentar „Silvester wird schlimmer“.

Im Februar beging der Jugendliche eine weitere Straftat. Er schlug einen 15-jährigen Mitschüler seiner Schwester nieder und fügte ihm eine beidseitige Fraktur der Augenhöhle und Einblutungen in die Kieferhöhle samt Blutergüssen in den Augen zu. Danach drohte er dem Burschen weder seinen Eltern noch der Polizei vom Vorfall zu erzählen, sonst passiere noch Schlimmeres.

Der wegen einer Körperverletzung vorbestrafte Jugendliche wurde anklagekonform schuldig gesprochen. Der Russe fasste rechtskräftig eine Haftstrafe von 18 Monaten, davon sechs Monate unbedingt, aus. Weiters ordnete das Gericht Bewährungshilfe an, außerdem muss der 17-Jährige ein Anti-Gewalttraining absolvieren.

129 Personen – davon fast zwei Drittel Jugendliche – wurden im Zuge der Halloween-Ausschreitungen angezeigt.