Zunehmende Wetterextreme schlagen Bauern auf das Gemüt

82 Prozent der Landwirte geben laut Umfrage an, dass ihnen steigende Kosten, Ernteausfälle und Preisstürze große Sorgen bereiten

Wetterextreme sind ständige Begleiter in der Landwirtschaft und nehmen aufgrund des Klimawandels zu. Eine im Juli durchgeführte Umfrage des market-Instituts im Auftrag der Hagelversicherung zeigt nun, dass Ernteausfälle aufgrund von Wetterkapriolen acht von zehn Landwirten (82 Prozent) Sorgen bereiten. Drei Viertel der Bauern geben an, dass die Herausforderungen in den vergangenen Jahren mehr geworden sind.

„In einem Jahr ist es die Dürre, das Jahr darauf sind es Unwetter mit Hagel, Sturm und Überschwemmung oder Frost. Die zunehmenden Wetterextreme führen bei vielen Landwirten mit ihrer Werkstatt unter freiem Himmel zu einer psychischen Belastung. Der damit verbundene Stress in der Landwirtschaft ist groß, denn 80 Prozent des Ertrags hängen vom Wetter ab“, sagte am Dienstag Kurt Weinberger, Chef der Österreichischen Hagelversicherung, in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundesbäuerin NR-Abg. Irene Neumann-Hartberger.

Drei Viertel der befragten Landwirte gaben an, dass vor allem psychische Herausforderungen in den vergangenen Jahren mehr geworden sind. Auch bei den körperlichen Belastungen gibt es eine Zunahme, diese liegt allerdings unter dem Ausmaß der geistigen. Acht von zehn meinten, von Sorgen aufgrund steigender Preise für Dünger und Energie sowie höheren Steuern und Abgaben betroffen zu sein. Für ebenso viele stellen Preisstürze für landwirtschaftliche Produkte und Ernteausfälle große Bedenken dar.

Psychosoziale Beratung ausbauen

Laut der Bundesbäuerin müssen psychische Beschwerden sichtbar gemacht und angesprochen werden, damit die Betroffenen die Unterstützung und den Zugang zu den Präventionsmaßnahmen erhalten, die sie brauchen. Eine flächendeckende psychosoziale Beratung im ländlichen Raum sei notwendig.