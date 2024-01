Zusammenstoß mit Schneepflug in OÖ

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Montagabend in Neukirchen am Walde, als ein Pkw-Lenker aus dem Bezirk Schärding mit einem Schneeräumfahrzeug kollidierte.

Der Schneepflug war gegen 21:15 Uhr auf der L1176 im Einsatz, um die Straßen vom Schnee zu befreien. Nachdem der Fahrer des Räumfahrzeugs den rechten Fahrstreifen gereinigt hatte, wendete er, um auch den Abbiegestreifen zu räumen.

In diesem Moment fuhr der 38-jährige PKW-Lenker gegen das Heck des Schneepfluges. Der Unfallfahrer erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und musste nach der Erstversorgung ins Klinikum Passau gebracht werden.

Ein Alkotest, der bei dem Fahrzeuglenker durchgeführt wurde, fiel positiv aus. Der Unfall geschah im Ortschaftsbereich Untergermating innerhalb der Gemeinde Neukirchen am Walde.