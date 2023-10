Zwei 18-Jährige als Linzer Trafik-Räuber ausgeforscht

Zwei 18-Jährige sind wenige Stunden nach einem bewaffneten Überfall auf eine Linzer Trafik am Freitagvormittag als mutmaßliche Täter ausgeforscht worden. Während einer bereits am Nachmittag festgenommen werden konnte, ist der Komplize des jungen Mannes noch auf der Flucht.

In der Einvernahme gab der Bursch an, er habe seinen Beuteanteil in einen Bach geworfen, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Samstag.

Der festgenommene Russe war bisher unbescholten, er wurde in die Justizanstalt Linz überstellt. Im Gegensatz zu ihm war der noch gesuchte Gleichaltrige bereits einschlägig vorbestraft. Die beiden hatten am Freitag kurz nach 9.00 Uhr im Linzer Stadtteil Neue Heimat die Trafik überfallen.

Einer der Unbekannten forderte mit vorgehaltener Pistole und den Worten „Hände hoch, alle. Das ist ein Überfall!“ zwei Mitarbeiterinnen auf, die Kasse zu öffnen. Eine Kundin wurde genötigt, ihr Handy wegzulegen. Der zweite Täter ging dann zur Kasse und räumte sie aus. Danach flüchteten sie zu Fuß stadtauswärts. Die Opfer erlitten einen Schock, so die Polizei.