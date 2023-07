Zwei Brände in einer Nacht

Mehr als 20 Feuerwehren standen in der Nacht auf Montag bei zwei Bränden auf Bauernhöfen im Einsatz. In Andrichsfurt (Bez. Ried) brannte eine Scheune nieder, in Pöndorf (Bez. Vöcklabruck) ging ein Nebengebäude in Flammen auf.

Hier hatten der Bauer (40) und seine gleichaltrige Lebensgefährtin im Heustadel Brandgeruch wahrgenommen und räumten daraufhin mit einem Kran den Stadel um. Wenig später kam es aber zur Duchzündung, der Hofbesitzer musste sich mit einem Sprung vom Kran retten und begann, seine 80 Stiere in Sicherheit zu bringen, wobei er sich Brandwunden zuzog.

Nicht alle Tiere schafften es ins Freie und verendeten. Der Stall brannte nieder, die Einsatzkräfte konnten aber ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindern.

Am Montag stand noch immer Heu in Flammen. In Andrichsfurt versuchte der Sohn (21) des Hofbesitzers, mit zwei Feuerlöschern die Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Sein Vater (53) konnte einen Traktor vor den Flammen retten, er kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital.