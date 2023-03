Zwei illegale Bettlerlager in Linz geräumt

Zwei Bettlerlager mit insgesamt 17 Personen wurden in Linz geräumt. Diese befanden sich in Abbruchhäusern am Boschweg im Linzer Chemiepark sowie unter einer nahegelegenen Brücke.

Dabei trafen die eingesetzten Polizeikräfte und der Erhebungsdienst in den Häusern insgesamt zehn Personen, darunter ein knapp einjähriges Kleinkind, an. Unter der Brücke lebten sieben Personen.

„Die Schwerpunktaktion des städtischen Erhebungsdienstes, der Polizei und des Ordnungsdienstes war nach Beschwerden von Anrainern in der unmittelbaren Umgebung notwendig“, betont Sicherheitsstadtrat Michael Raml.

Die Einsatzkräfte stellten massive bauliche, sicherheitstechnische sowie hygienische Mängel fest, wodurch ein rasches Einschreiten wegen Selbstgefährdung unumgänglich war. Das Kleinkind und dessen Eltern wurden temporär in einer Obdachloseneinrichtung untergebracht.