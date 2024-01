Zwei Jahre Haft für drei Serieneinbrecher: 61 Coups zur Last gelegt

Ukrainerin und zwei Georgier waren nicht nur in Oberösterreich auf schnelle Coups in Wohnblocks aus

Zwei Jahre unbedingte Haft fassten am Donnerstag drei Serieneinbrecher am Landesgericht Wels aus.

Dem Trio, eine Ukrainerin (45) und zwei Georgier (38, 49), wurden im Zeitraum von Oktober 2021 bis Frühjahr 2023 insgesamt 61 versuchte und geglückte Einbrüche in Wohnblocks in OÖ, Kärnten, Tirol und Vorarlberg zur Last gelegt. In Oberösterreich schlugen sie 19 Mal in Linz, Timelkam, Steyr und Traun zu.

Wohnungen im Vorfeld markiert

Dabei gingen die Täter, die wegen schweren gewerbsmäßigen Diebstahls durch Einbruch und nach dem Vergehen der kriminellen Vereinigung angeklagt waren, immer mit derselben Masche vor. Zwei Täter kundschafteten die Örtlichkeiten aus und markierten die für sie in Frage kommenden Wohnungen.

Später kamen sie in der Nacht zurück und versuchten ihr Glück. Dabei begingen sie gleich mehrere Coups innerhalb von ein, zwei Tagen, ehe sie weiterreisten, so Mediensprecher Martin Greifeneder zum VOLKSBLATT. Abgesehen hatte es das Trio in erster Linie auf Bargeld, Uhren und Schmuck. Meist konnten die Täter Wertgegenstände und Geld in Höhe von einigen Tausend Euro erbeuten. Ein Coup in Klagenfurt brachte ihnen aber sogar Goldringe und Münzen im Wert von 78.000 Euro ein.

Seit August beziehungsweise Oktober 2023 sitzen die Einbrecher nun in Wels in U-Haft. Zwei Urteile, jenes der Ukrainerin und des jüngeren Georgiers sind bereits rechtskräftig. Der 49-Jährige gab hingegen keine Erklärung ab.

Von Michaela Ecklbauer