Zwei Kinder an Grippe gestorben — Impfappell von Ärzten an Eltern

Zwei Kinder sind in Oberösterreich bereits an der Grippe gestorben. Ein weiteres schwebt aufgrund einer Herzmuskelentzündung in akuter Lebensgefahr.

Eine Impfung würde Kinder vor schweren Krankheitsverläufen schützen, wenden sich nun Mediziner des Kepler Universitätsklinikums an die Öffentlichkeit.

Lesen Sie auch

Aktuell werden im Kepler Universitätsklinikum sehr viele Kinder und Jugendliche wegen der Grippe stationär betreut, leider auch einige mit gefährlichen Folgeerkrankungen.

Bei besonders schweren Verläufen ist eine intensivmedizinische Betreuung nötig.

Patienten hatten keine Vorerkrankungen

„All diese Kinder waren zuvor völlig gesund, litten also nicht an irgendwelchen Vorerkrankungen“, schildern die beiden Expertinnen Oberärztin Ariane Biebl von der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde und Oberärztin Gudrun Huber von der Universitätsklinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin die aktuelle Situation.

„Angesichts der gefährlichen Folgen der Influenza, möchten wir an alle Eltern appellieren, ihre Kinder gegen Grippe impfen zu lassen. Diese Impfung ist völlig schmerzlos, da sie als Nasenspray verabreicht wird, kostenlos und schützt vor schweren Verläufen“, appellieren die beiden Ärztinnen.